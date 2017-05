Omklædningsrummet var en presenning

22 forventningsfulde ABere – 15 spillere fra klubbens Masters-hold samt syv koner – var i Japan de første 14 dage i april for at deltage i VM.

Bent Jacobsen beretter: – Allerede dagen efter vores ankomst skulle vi for at deltage i en træningsturnering køre med Metro i en time, og derefter med taxi for at komme frem til anlægget, som lå et andet sted i Tokyo.

Flere havde ”lånt” et håndklæde på hotellet til brug ved det efterfølgende bad.

På anlægget blev vi henvist til vores ”omklædningsrum”, hvilket var en stor blå presenning på 4 x 6 m. Og en skurvogn som toilet. AB var så ubeskeden efter tre kampe at vinde turneringen. Præmien var 3 liter sake.

Herefter rejste AB til Kyoto, hvor den næste turnering skulle spilles. Igen vandt AB. Og igen var præmien 3 liter sake. Efter turneringen var der fællesspisning, hvor vi på japansk maner kom ned på gulvet. Derefter kørte bussen ABerne til Osaka, som var basen de næste tre dage.

VM startede

– Så begyndte World Cup/Japanese Masters. Der deltog otte hold fordelt i to grupper. Vi mødte i første kamp det japanske hold Shonan Pegasus. De førte 1-0 og 2-1 ved pausen, men i anden halvleg satte AB trumf på og vandt 5-2. Den anden kamp mod Tokyo Akabane blev også spillet i silende regn. Vi tabte efter en lige kamp med 1-0. Igen blev vi mindet om hvor ”forkælede”, vi er på AB.

Klubhuset var vel på ca. 50 m2, og der var fire brusere med koldt vand samt to telte med en blå presenning som gulv til de ca. 100 deltagere, fortæller Bent Jacobsen. AB skulle have point i den sidste puljekamp for at gå videre. Shimizus spillere kunne alle spille fodbold, og nogle var meget hurtige. AB var kommet i menneskehænder og tabte med 2-0. AB fik en samlet 5.-6. plads.

Den sidste træningsturnering blev afholdt på træningsbanerne til det Olympiske stadion i silende regnvejr. Den første kamp endte 0-0, og i den kamp scorede Niels Yde alle tre mål i 3-0-sejren. Herefter var ABerne på besøg hos det japanske fodboldforbund og dets tilhørende fodboldmuseum.

– En pragtfuld og anstrengende tur var det, men jeg tror, at der vil være mange gengangere, hvis en lignende tur senere bliver til noget, siger Bent Jacobsen.