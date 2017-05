Overvejer at rive hærværksplaget skole ned

Stille og roligt forfalder den gamle Skole på Tobaksvejen. Der udøves hærværk med smadrede bygningsdele til følge, og vægge og mure overmales med graffiti.

Det er svært at gardere sig imod, og nu er man fra kommunalt hold gået i gang med overvejelser om at tage den fulde konsekvens og rive bgyningerne ned

-I forrige uge beskrev Gladsaxe Bladet, hvordan den gamle Gladsaxe Skole forfalder på grund af hærværk.

Hærværk i tomme bygninger er det desværre meget vanskeligt at gardere sig imod. Samtidig har vi den udfordring, at skolen ligger i et område, der er forholdsvist mennesketomt – især om aftenen og i weekenderne, siger borgmester Karin Søjnberg Holst (A).

-Vi har vagter, der patruljerer området to gange om aftenen og to gange om natten, og politiet kører også forbi, når de er i området.

-Hvis vi finder unge mennesker på ejendommen, kontakter de SSP. Hvis døre eller vinduer bliver smadret, så har vi en aftale med Beredskab Øst om, at de hurtigst muligt lukker åbningerne med en plade.

Derudover vil vi nu sætte et sikkerhedshegn op, så det bliver vanskeligere at komme ind på skolen. Men spørgsmålet er, om det er nok til at holde uvedkommende ude., siger borgmesteren.

Vil have indflydelse

Vi har valgt at beholde skolen og området på kommunale hænder, fordi vi gerne vil have indflydelse på, hvordan området skal udvikle sig de kommende år, nu hvor der skyder nye, attraktive boliger og erhvervsbyggeri op i Tobaksbyen, og den kommende letbane og Gladsaxe Boulevard skaber muligheder for en masse, spændende byudvikling.

Skolen var allerede i dårlig stand og uegnet til skolebrug, da den blev lukket for nogle år siden, og det ville kræve mange ressourcer at renovere den. Derfor er vi også ved at undersøge, om det vil være bedre at rive skolen ned, så vi kan få stoppet hærværket, mens vi overvejer, hvad området skal bruges til.