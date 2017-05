På idéjagt

Ideanote er en ung virksomhed, stiftet af tre unge Gladsaxe-drenge i 2016. Allerede nu kan de skrive Roche, Dansk Industri og NCC på kundelisten, som fortsat vokser. Ideanote er kendetegnet ved stor vækst – de er vokset til 25 ansatte på meget kort tid. Deres vækst er baseret på ung energi og høj faglighed.

– Ideanote mobiliserer viden på tværs af organisationen ved at indfange og gro idéer, udtaler konsulent Morten Toft fra Ideanote. Enetalen fra ”Kaj Holgerne” og de senere endeløse rækker af gule sedler på væggen, er blevet afløst af et online system, hvor alle medarbejdere – fra gulv til bestyrelseslokale – kan bidrage med de gode ideer. Måske er rengøringspersonalet opmærksomme på noget som den administrerende direktør ikke ser?

Der er stor lyst til at gå på idejagt i de danske virksomheder, og potentialet for at forretningsudvikle sammen med Ideanote er stort.

– Vi har ramt en bølge af interesse blandt virksomheder og kommuner, der alle gerne vil finde guldæggene – dvs. de ideer der kan udvikle sig til enten nye forretningsområder, eller blot optimere en allerede etableret ydelse, siger Morten Toft.



Gladsaxe som ”sandkasse”

I foråret 2017 indledte Gladsaxe Kommune og Ideanote et samarbejde om et testforløb, hvor Ideanotes online platform blev testet op mod 40 virksomheder på én gang via Erhvervsforeningen ”Gladsaxe Erhvervsby”. Sekretariatet og bestyrelsen i foreningen er nysgerrige på potentialerne i deleøkonomi, hvilket medførte en opringning til daværende direktør i Ideanote, Jesper Juel. Jesper Juel stammer fra Gladsaxe og deltog i Gladsaxe Kommunes arrangement ”Erhvervsrådets Hule” i november 2016. Jesper Juel har efterfølgende overladt styringen af Ideanote til Jakob Storjohann, for at forfølge sin store passion – startups.

Projektet i Gladsaxe fokuserede på ideer til, hvordan virksomhederne i Gladsaxe Erhvervsby kan dele med hinanden, og tjene penge på det.

– Man kan forestille sig mange ting der kan deles. Maskiner, kantiner og idrætsfaciliteter… (…)… det væsentlige ved kampagnen i Gladsaxe er at vi i Ideanote fik en chance for at teste vores platform med mange virksomheder på én gang – og samtidig udvikle ny viden i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvervsby, lyder det fra Morten Toft, Ideanote.

Deleøkonomi

Ideforløbet i Gladsaxe Erhvervsby resulterede i en række ny ideer, som bestyrelsen i foreningen nu arbejder videre med. Ideerne spænder fra delebiler over udvikling af de grønne fællesarealer til fælles snerydning og vinduespudsning.

– Den vigtigste læring er, at det kræver et stort ledelsesmæssigt engagement blandt alle 40 virksomhedsledere … og det kræver at der er afsat tid til at opbygge tilliden til platformen, lyder det fra Morten Toft, der i øvrigt noterer sig en stor interesse for Gladsaxe Erhvervsby generelt blandt virksomhederne i området. Deleøkonomien i Gladsaxe Erhvervsby er kommet på dagsordenen, hvilket nok ikke var sket på Kaj-Holgers kontor.