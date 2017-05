Penge lige ud af vinduet

Man smider da ikke 1 mio. kr. ud af vinduet hvert eneste år.

Jo, det gør man i Gladsaxe Kommune. Det er, hvad modersmålsundervisningen koster. Dansk Folkeparti har gennem mange år stillet forslag om afskaffelse af den ikke lovbundne modersmålsundervisning, men er hver gang blevet stemt ned af de øvrige partier i byrådet, fordi disse partier – trods eksperters skepsis – blindt troede på, at modersmålsundervisningen gavnede integrationen og danskundervisningen af de fremmedsprogede børn.

I et stort dansk forsøg, som Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet i 2013 til 2015 har gennemført for Undervisningsministeriet, og hvor der har deltaget 6.300 elever i 1., 4. og 5. klasse, er konklusionen, at undervisningstimer i arabisk, tyrkisk, somali og andre modersmål ikke hjælper børn med indvandrerbaggrund til at blive bedre til dansk. Heller ikke flere dansktimer eller sprogstøtte for den sags skyld hjælper overhovedet.

Forsøgene har således klokkeklart vist, at modersmålsundervisning ikke har nogen som helst effekt på indvandrerelevernes kundskaber i dansk.

Selv undervisningsministeren tager konklusionen til sig og fastslår, at modersmålsundervisning ikke virker, og at det må konstateres, at modersmålsundervisning er en blindgyde rent pædagogisk.

Det bliver derfor spændende at se, om de øvrige partier i Byrådet – trods resultatet i den veldokumenterede og omfattende undersøgelse – fortsat fastholder modersmålsundervisningen i Gladsaxe Kommune. I så fald kan det kun være af ideologiske grunde.

Dansk Folkeparti vil selvfølgelig endnu en gang ved de kommende budgetforhandlinger stille krav om afskaffelse af modersmålsundervisningen.



Klaus Kjær

Medlem af Byrådet (DF)