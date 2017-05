Perfekte rammer

”Den har været heldig med vejret”.

Konstaterede manden, da han så en døgnflue flyve forbi i 30 graders varme.

Han kunne have brugt samme udtryk i fredags, da den 20. udgave af Go´ Nat Bagsværd blev fyret af.

Vejrmæssigt var betingelserne ideelle, så det var en fornøjelse at være uden døre – når man ellers lige havde været inde i diverse butikker for at gøre en god handel. Og det var der mange gode muligheder for.

Mange af de handlende havde trukket en del af butikken ud på fortove og pladser, og det blev det hele endnu mere hyggeligt af.

Konkurrencen om at vinde en brillantring til en værdi af over 12.000 kr. var populær som aldrig før. Vinderbeviset lå gemt i en jordbærtærte, der blev solgt hos Lagkagehuset, der kunne melde udsolgt klokken 15.30.

Konkurrencen om at vinde en palle øl var også megapopulær. Der var solgt 400 nøgler, og kun 1 passede til låsen med de mange kasser øl. Vinderen var en 4-årig pige – der nok havde fået lidt hjælp af en voksen.

Og ellers summede folk rundt og lod sig underholde, mens børnene kunne køre i karrusel, hoppe i hoppeborg, lege hos Eventyrriderne, kigge på Mustangbiler. etc. Der var sang i gaderne og gang i sagerne på den gode måde.

Det var en fest, der må have motiveret Handelsforeningen til at gå i gang med planlægningen af fest nr. 21 i 2018.



Foto: Kaj Bonne.

