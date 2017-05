Pinsegudstjeneste holder flyttedag

De otte Gladsaxe-kirkers fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, 5. juni klokken 11, holder i år flyttedag til Høje Gladsaxe-bebyggelsens bålplads lige syd for Høje Gladsaxe nr. 31.

Flytningen sker af hensyn til Grundlovsarrangementer ved Aldershvile Slotsruin, hvor gudstjenesten plejer at finde sted. Men med udsigt over Utterslev Mose og Bøgebjerg Ås vil bålpladsen danne ny og spædende ramme om en gudstjeneste, der igen i år byder på ildpuster, duer i himmelflugt – og hele 4 kor af børn, unge og voksne, som sammen med FDF Gladsaxe Brass Band vil give den musikalske side et særligt løft.

Gudstjenesten er fælles for Bagsværd, Buddinge, Gladsaxe, Haralds-, Mørkhøj, Stengård, Søborg og Søborgmagle kirker – og flere af disse arrangerer fælles kørsel fra den lokale sognekirke, men man er naturligvis også velkommen til selv at finde vej til bålpladsen på det grønne område bag Høje Gladsaxe nr. 31.

Deltagere opfordres til at medbringe siddepude eller klapstol – lige som man er meget velkommen til at medbringe kaffe og madkurv til fællesspisning efter gudstjenesten.

I tilfælde af vedvarende regn flyttes gudstjenesten til Haraldskirken – nærmere oplysninger herom fås i givet fald efter kl. 9.30 på dagen på tlf. 24 62 39 69