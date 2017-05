Piraterier, japansk intimitet og the Beatles

Johnny Depp og resten af piratslænget er tilbage i ”Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge”, hvor en frygtelig spansk kaptajn er på jagt efter Jack Sparrow. Er der snart nogen tilbage på de syv verdenshave, der ikke har et horn i siden på Sparrow? Tilsyneladende ikke. For her i femte og efter sigende sidste film må han igen mønstre al sin snilde for at slippe helskindet igennem løjerne.

I “Efter stormen” går det mere stille for sig. Filmen er instrueret af mesteren Kore-Eda Hirokazu og fortæller om Ryota, der engang en succesfuld forfatter. Karrieren er dog gået i stå, og han arbejder derfor som privatdetektiv for at få råd til sin gambling og børnebidraget. Da Ryotas far dør, går der dog noget op for ham. Hans mor og ekskone er kommet videre i deres liv. Det giver ham lyst til at tage kontrol over sin egen skæbne og igen få et forhold til sin fremmedgjorte familie.

Ovenstående film har begge premiere i Bibliografen torsdag 24. maj.

”It was fifty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to play!” og det skal selvfølgelig fejres. 1. juni viser Bibliografen derfor dokumentaren ”The Beatles: Sgt. Pepper – 50 år”. Filmen dykker ned i en af de mest skelsættende perioder i gruppens levetid og belyser denne enestående periode med interviews og sjældne optagelser af Lennon, McCartney, Harrison og Starr. Forestillingen begynder klokken 18.00, men allerede klokken 16.30 åbnes gadehaven med musik og klokken 17.00 underholder Beatles-entusiast Kim Fritz med anekdoter.