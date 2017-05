Fest og stemning. Hvordan viser du det? Ja, du kan for eksempel prøve under Go’Nat Bagsværd, hvor Handelsforeningens medlemmer udsætter flotte præmier til det bedste pletskud. Det må også gerne være en selfie, men det er ikke et krav, at du selv skal være med på fotografiet.

Du kan poste dine foto på Instagram med hastag #bagsværdby og #gonatbagsværd eller poste dem på facebook/bagsværdby.

Husk at skrive dit navn og mobilnummer, hvis du er interesseret i at vinde.