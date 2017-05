Politianmeldelse hjalp

Nu er der ro i lejren ved byggeriet Bagsværdund på Bagsværd Hovedgade, hvor den gamle Bagsværd Skole lå.

7. april blev Calum Development Øst K/S af Miljøafdelingen i Gladsaxe Kommune meldt til politiet med krav om at firmaet idømmes en bøde på mindst 10.000 kr.

Det sker, fordi firmaet har overskredet reglerne for udførelse af arbejdet med opførelse af huse og lejligheder.

Ifølge reglerne må støjende nedrivnings, bygge- og anlægsarbejder kun udføres inden for normal arbejdstid. De tidsrum er 7-18 på hverdage og 7-14.

De første klager over støjen kom allerede i 2016. Beboere i området var trætte af støjen meget tidligt om morgenen og om søndagen.

-Forvaltningen har gennem en længere periode modtaget klager fra borgere, som bor tæt ved byggeriet ved Bagsværdlund.

-Vi har haft mange aftaler med entreprenøren om ikke at støje og arbejde uden for de tider som de må.

Vi har ikke kunnet få aftaler, som har rettet op på problemerne hvorfor vi derfor har politianmeldt entreprenøren, siger miljøchef Pian Vendelholt.

-Efter politianmeldelsen har der ikke været klager fra nogle borgere. Det håber vi naturligvis er et udtryk for, at virksomheden nu arbejder efter reglerne.

-Forvaltningen har kontaktet politiet for at høre, hvornår de behandler sagen. Det har vi endnu ikke fået svar på.

Men den gode historie er at der ikke har været klager efter politianmeldelsen.