Prismodtager fik tårerne frem

Global solidaritet stod der på indbydelsen til ”Socialistisk 1. maj” i Gladsaxe arrangeret af partiforeningerne hos SF og Enhedslistens fællesarrangement på Buddinge Skole. Dog var det en ægte historie fra det nære Danmark, der fik tårerne til at trille. Socialisterne sad med våde øjne, da årets prismodtager af Ytringsfrihedsprisen talte.

Line Lazarus er kronisk syg og på kontanthjælp, alligevel stillede hun sig frem og talte politikerne imod. Ja, hun beskrev sådan set bare sin situation. Men det kræver mod, for som kontanthjælpsmodtager bliver man mødt af lige dele mistillid og fordomme.

Gunnar Svendsen fra SF fortalte om det historiske forløb for prisen, der uddeltes for 13. gang: – Ytringsfriheden gælder ikke kun for højrefløjen, men også for venstrefløjen. Derfor indstiftede vi en symbolsk pris, hvor den udvalgte person har betalt en pris for at ytre sig.

Søren Søndergaard (MF) fra Enhedslisten citerede den russiske forfatter Fjordor Dostojevskij: – Samfundets kulturelle niveau vurderes på de indsatte i dets fængsler. Og hvis han havde levet i dag, så havde han erstattet indsatte med kontanthjælpsmodtagere.

Line Lazarus fik efter sin kritik af kontanthjælpsmodtagernes vilkår endevendt sin økonomi. Hun blev med mistro, for hvordan kunne hun være fattig, når hun valgte at tage til demonstration i København?

– Vi er stolte over, at du vil modtage prisen, sagde Søren Søndergaard.

Prostitution og voldelige mænd

Prismodtageren var synlig rørt og stemmen knækkede, men det gav også talen en ægthed og autenticitet, som gik lige i hjertekulen på de 150 tilhørere: – Vi bliver mødt af mistillid af den siddende regering og dens del og hersk politik, som i stedet burde bekæmpe fattigdom og arbejdsløshed. Jeg kender enlige mødre på kontanthjælp som efter reformer og nedskæringer har overvejet prostitution som en økonomisk udvej, andre er flyttet tilbage til deres voldelige eksmand. Børnene betaler prisen. I Danmark har vi 62.000 børn, der er ramt af kontanthjælpsloftet. Jeg håber I vil tage mit vidnesbyrd med, så reformerne bliver rullet tilbage. Fortsat god kampdag, sagde Line Lazarus blandt andet. Hendes ord blev modtaget med stående applaus. Herefter spillede bandet ”Det Røde Guld”. Gunnar Svendsen opfordrede publikum til at købe øl til fem kroner stykket: – For vi vil helst ikke slæbe de fyldte flasker med tilbage…

Line Lazarus modtog et symbolsk fuglebur med åben låge, et diplom af Jørgen Hansen samt en beskeden kontant hyre på 3.000 kroner. Og pengene? De skal naturligvis modregnes i prismodtagerens kontanthjælp!





Trine Henriksen, byrådsmedlem for Ø, talte om solidaritet, arbejdstid, faglig kamp og overgreb mod samfundets svageste. I baggrunden varmede bandet ”Det Røde Guld” op.

Foto: Kaj Bonne.