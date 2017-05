Programmet for Søborg Butiksliv

Ligesom i en julesalmen sikken voldsom trængsel og alarm, hvor man blidt bliver bedt om ”rør blot ikke ved min gamle jul”, så skal man heller ikke røre ved Søborg Nattens traditioner. Hvis ellers vejrguderne er mildt stemt, kan man også her ser frem til en voldsom trængsel og alarm ved Søborg Torv og Søborg Hovedgade, når Søborg Butiksliv byder til sommerfest.

Butikkerne disker op med en stribe gode tilbud. Rundt omkring spilles der god musik, og så er der ellers et hav af aktiviteter og konkurrencer. Som noget helt nyt har Søborg Butiksliv valgt at tyvstarte festen i år. Det sker med den nye bogstavsjagt rundt i nogle af foreningens medlemsbutikker.

Traditionerne bliver ikke glemt midt i nytænkningen. Det store velrenommerede danseinstitut AL-dans giver opvisning på Jonas Lies Vej fra kl. 18.15. Lige i nærheden griller MENY pølser. Som altid er den legendariske, hjemmelavede Søborg Pølse til salg, og den bliver grillet af butikkens slagter.

MC2 spiller på Jonas Lies Vej fra kl. 19 en blanding af nye og gamle hits, som særligt far og mor kan synge med på.

Toget Magnus kører i år fra Erle Perle Børn på Søborg Hovedgade 93. Du kan stige på Magnus, hvis du bliver træt af at gå rundt på hovedgaden – særligt hvis der er mange mennesker, og det bliver et besværligt forhindringsløb ned ad gaden.

Pandekagecyklen kommer også i år på besøg hos SMYKKER af Stine Møllgaard. Pandekager kan spises af både børn og voksne, men når Brian Green fra Vinhjørnet disker op med lækre sager, så er der mest tænkt på forældre og bedsteforældre.

I anledning af 100 årsjubilæet holder Lions Club en stor auktion ved butikken Søborg Torv. Auktionsvarer er allerede udstillet i butikken, og der er mulighed for afgivelse af bud. Der er eftersyn kl. 10-12.

Ikke alle medlemsforretninger har specialarrangementer, men til gengæld har de gode tilbud og er med til at betale for fællesaktiviteterne.



Foto: Colourbox.

The Beauty Lounge

der åbner på Søborg Hovedgade 119 på Søborg Natten holder åbningsreception fra kl. 17.00

og her vil det bl.a.være muligt at prøve en guld Lamborghini.



Arkivfoto: Kaj Bonne.

Tom McEwanunderholder Ved Søborg Kaffehus

fra kl. 16.30



Arkivfoto: Kaj Bonne.

Lions Gladsaxes Genbrug afholder kæmpe auktion

på Søborg Torv fra kl. 16.30



Foto: Kaj Bonne.

De får det til at swinge

Gladsaxe Brass Band spiller på hjørnet af hovedgaden og Aakjærs Allé

Brassbands får det altid til at swinge, så humøret går i den rigtige retning. Et af de traditionelle indslag på Søborg Natten er FDFernes Gladsaxe Brass Band. Fra kl. 17 og en time frem spiller orkestret på hjørnet af Søborg Hovedgade og Aakjær Allé.

Bandets repertoire spænder fra velklingende jazz til salmer, marcher og swingende underholdningsmusik.

Bandet har eksisteret siden 1968 og har 45 messingblæsende musikere. Carl Viggo Jespersen, der dirigerer orkestret, modtog sidste år Herbert Møller Prisen. Den uddeles årligt til en person eller et ensemble som har gjort en særlig indsats for dansk brassband musik.

Carl Viggo Jespersen fik overrakt prisen for sit ihærdige og meget engagerede frivillige arbejde for brass bandet gennem mange mange år.

FDF Gladsaxe Brass Band har tre gange vundet danmarksmesterskabet i sin klasse, og derudover er det blevet tre andenpladser.