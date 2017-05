Programmet på Søborgs Hjerte

og mange af de handlende trækker borde og stativer ud på gaden – selvfølgelig under forudsætning af, at tyvstarten på pinsevejret ikke ryster regn af sig.

Medlemsforretningerne i Søborgs Hjerte har arrangeret en række musiske og kunstneriske indslag, festlige tilbud og aktiviteter for både børn og voksne. Der af masser af smørelse til ganen, og mange musikere vil bevæge sig rundt på hovedgaden.

Hjertets madsteder vil stege, brase, koge, bage, smøre og grille til den store guldmedalje.

Børnene kan som sædvanlig forsøge sig i Superjump på Vilhelm Bergsøes Allé, hvor det også er muligt at blive ansigtsmalet. Ved Jyske Bank er der underholdning med Oscar og Bodil. Toget Magnus tøffer som altid op og ned ad Søborg Hovedgade. Her kan både voksne og børn hygge sig og skabe sig et overblik, så de ved, hvor de skal gå hen for at handle. Karrusellen er som sædvanlig opstillet ved Runebergs Allé.

Der er også konkurrencer for de voksne. Således kan du hos Søborg Apotek vinde flot gavekurv, hvis du tipper en 13’er, men pas på, at du ikke bliver ophidset, for du kan få målt dit blodtryk gratis samme sted.

Er man mere til nærvær, hygge, fred og ro, så holder Søborg Kirke også åbent i år.