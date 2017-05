Protesterne hjalp

Hvis man klager tilstrækkelig mange gange og i tilstrækkelig lang tid, så kan der faktisk godt komme et virkelig positivt udbytte ud af det.

Det kan Dan Astrup fra Kong Hans Alle 39 nu konstatere sammen med sin kone.

De er naboer til det vådområde, der ligge ved Vadgårdsparken over for Vadgård Skole, og helt håbløs blev der lavet en vold, så man kunne stå og kigge lige ned i ægteparrets have. Det havde været meget smartere at lave volden i den anden af anlægget ind mod den institution, der ligger der.

Dan Astrup var gennem lang tid i dialog med kommunen, og det gik mildt sagt noget trægt.

-Vi skrev sammen, og de var her ude for at se på forholdene og den vold, som vi nærmest sammenlignede med en støjvold, siger Dan Astrup.

-Der blev taget et stykke af voldens top, men det hjalp ikke nævneværdigt. Men pludselig skete der ting og sager i den positive retning. Der kom nye folk på fra kommunens side, vi fik breve i en fin og behagelig og meget høflig tone, og nu bliver højden på volden maksimalt 50 centimeter, så vi på ingen måde bliver generet, men kan være i fred i vores have.

-På et tidspunkt vil kommunen nok gerne etablere en lille lund, og så vil de gerne i dialog med os til den tid, og der er vi selvfølgelig positive, siger Dan Astrup, der har konstateret at også i hans tilfælde fremmer samtale forståelsen.