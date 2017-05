Reetablering af træer på Buddinge Hovedgade

Jeg syntes, man skulle reetablere træer på Buddinge Hovedgade.

Som borger i Gladsaxe gennem mange år har jeg altid haft glæde af træerne på gaden.

De forskønnede den lange lige gade og vidnede om årstidernes skiften.

Som arkitekt og medlem af Socialdemokratiet, har jeg interesseret fulgt med i kommunens planer gennem møder, lokalavis m.v., og mange har her givet udtryk for det samme synspunkt.

Hovedgaden er nu ved at blive færdiganlagt, den håndværksmæssige udførelse er af meget høj standard, og tidspunktet for træplantninger er derfor godt.

Træsorten behøver ikke være den samme som de tidligere træer, f.eks. er de nyplantede, blomstrene træer på Kong Hans Alle ualmindelig smukke. De bliver ikke så store, så de vil ikke kunne skygge i villahaver eller stuelejligheder.

Hvis træerne plantes det samme sted i vejprofilet som de tidligere træer – mellem cykelsti og fortov – vil de kunne opleves når man færdes i vejrummet, enten som fodgænger, cyklist, bilist eller buspassager, eller hvis man bor ved gaden vil man også have stor glæde af træerne.

Rene Bube

Arkitekt m.a.a., medlem af Socialdemokratiet.