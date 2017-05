Roere forbereder sig på forvandlingen af søen

Brugerne af Bagsværd Sø ser med stor længsel hen opgraderingen af søen med nye bygninger, dommertårn og bedre robaner. Men indtil arbejdet går i gang er det bare om at udnytte mulighederne for at afvikle nogle konkurrencer, og det sker bl.a. i weekenden 12.-13. maj, hvor man afvikler Copenhagen Regatta 2017.

– Det er lidt i bølgerne efter World Rowing Masters Regatta 2016 hvor der var 3.000 deltagere og fuld fart på i de 4 dage regattaen varede. Det forventer vi ikke at gentage, og mindre kan også gøre det, siger Ole Lindskov, der er næstformand i Københavns Regattaforening.

– Vi forventer, at der ved årets Copenhagen Regatta vil være 650 roere spredt over klasserne, og vi glæder os specielt til at byde de unge velkomne. Her vil roere fra hele landet mødes. Alle fra de yngste juniorklasser over eliten til de voksne i masters klasserne. For mange af de unge er det den første regatta i deres liv. For eliteroerne, der er udtaget til landsholdet, er det første gang de skal i konkurrence i år. Nok er det roere, der er udvalgt efter gennemgående vurderinger, men der er stadig dem der synes, at de skulle være på landsholdsbåden og derfor vil gøre deres for at det ikke bare er en walkover.

-Vi kender ikke den præcise tidsplan for opgraderingen af Danmarks Rostadion, men forventer ikke at kunne afholde regattaer på Bagsværd Sø i sæson 2018 og måske heller ikke 2019.

-Der skal naturligvis en masse frivillige til at få regattaen til at fungere. På land og på vandet. Her er vi glade for, at kunne byde velkommen til en række nye frivillige. Nye på den måde, at de var med til efterårets Masters regatta, men det er så første gang de er med til denne regatta, siger Ole Lindskov.