Rykker ned med fanen oppe

Det har længe stået klart, at AB Gladsaxe må tilbage i 2. division. Men holdet har ikke bare overgivet sig. De seneste tre kampe har givet point.

2-2 ude mod Vejle blev i torsdags fulgt op torsdag hjemme med 2-1 over Helsingør, der kæmper for at komme i Superligaen.

Helsingør var overraskende svage i det centrale forsvar, hvor der ellers er nogle store gutter.

Så AB Gladsaxe kom på 2-0 inden pausen på mål af Nichlas Rohde og Emil Holten.

Helsingør lagde tryk på efter pausen og fik fortjent reduceret, men AB Gladsaxe red stormen af.

Søndag gjaldt det oprykningskollegerne fra Nykøbing FC, der har den tidligere AB Gladsaxe-spiller Linus Olsson på holdet.

Her kom AB Gladsaxe igen foran 2-0 før pausen. Kristian Uth på et straffespark og et selvmål sørgede for det.

Linus Olsson fik reduceret og Kasper Jensen fik udlignet til slutresultatet 2-2.

Søndag gælder det udekampen mod Fremad Amager, der med en sejr kan sikre sig en ny sæson i rækken.