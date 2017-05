S bag forfejlet grøn politik

Det kommer til at koste husejerne i Gladsaxe kommune mange penge, at Socialdemokraterne med Kommuneplan 2017 vil give mulighed for at bygge dobbelthuse og rækkehuse på grunde, hvor der nu kun ligger eet hus.

Den byggemulighed øger nemlig værdien – og det vil derfor også give alle andre husejere stigende ejendomsskatter. Det kan tvinge folk med almindelige indkomster væk og overlade de store grunde til spekulanter. De grådige spekulanter vil endda få frit spil til fuldstændigt at rydde grundene for buske og træer.

S og de øvrige røde partier mener nemlig, at en såkaldt ”biofaktor” vil sikre biodiversiteten i villakvartererne.

Hvis man virkelig mener det, så har man været for lidt ude i virkeligheden og ikke haft med developere at gøre. Der kommer intet grønt ud af det forslag.

Man vil indføre en ”beregningsmodel” med denne biofaktor. Men den åbner en ladeport for, at snedige spekulanter kan rydde grundene for alt grønt, mens de nye dobbelthuse bliver bygget.

Bagefter dækkes grunden med græsfrø og grusparkering. Spekulanten trækker derefter nogle ståltråde på facaderne og siger, at her skal der vokse vedbend. Så er biofaktoren på plads! Så kan kommunen godkende byggeriet, mens vi andre i årsvis skal se på triste dobbelthuse uden en eneste busk eller et træ.

Er det virkelig sådan en kommune, de såkaldt rød-grønne partier vil have? Jeg synes det ligner en ommer, som har bedst af en tur i tænkeboksen.

Martin Skou Heidemann

Medlem af Venstre