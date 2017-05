Så skal der trampes

Hvert år er det et fast element under Go’Nat Bagsværd, at ABs fodboldafdeling arrangerer AB Touren. Det er en cykeldyst, hvor hold af to-tre ryttere kæmper om at vinde.

På fredag bliver cyklerne stående på Bagsværd Torv, hvor der skal trampes i pedalerne i halvanden time.

Tanken med cykelløbet er, at det gælder om at samle penge til ABs talentafdeling, for er der noget den 128 år gamle klub, kan så er det at udvikle talenter. Men der skal penge til. Og bag hver cykel er der et hold bestående af hen ved ti sponsorer.

Cykelrytterne giver den gas, og sveden træder tydeligere frem på panden, hvis tilskuerne kommer med opmuntrende bemærkninger undervejs.