Skatteyder se her – det er gratis

Tror der er rigtig mange som kan lide ordet ”gratis”. For så betyder det, at det ikke koster noget og du ikke skal have penge op af lommen. Nu er det jo bare sådan, at der altid er en som betaler gildet dvs. en sponsor. Det bringer mig frem til en undren. For på Gladsaxe Kommunes hjemmeside optræder ordet gratis i 222 tilfælde. Det spænder fra gratis personalegoder, gratis jord, gratis haverådgivning og gratis behandling hos lægen. Men sandheden er at du som borger har betalt for disse gratis goder engang tidligere. Så hvorfor er det gratis ? Som jeg ser det, er der to betegnelser herfor, det er følgende: uden betaling i brugsøjeblikket, grundet der har været en sponsor tilstede eller det er skatteyderbetalt. Det er her, at jeg synes Byrådet skulle sætte sig ned og gennemgå de 222 gratis goder og spørge sig selv om hvem der sponsorerer dem og hvad effekten er. Vi bor i et samfund, hvor skattebetalt ingen respekt har, Derfor er det vigtig vi får italesat respekten rundt om fælleskassen. For helt ærligt så fortjener borgerne at få mest muligt for deres hårdt tjente skattekroner og ikke mindst en skattenedsættelse, da det tilsyneladende er muligt at få rigtig meget gratis. Der må være andre sponsorer på banen end skatteyderne. Ved samme lejlighed burde borgerne så få en liste på kommunens hjemmeside, der viser hvem sponsorerne er – for de gør det vel ikke gratis?

Jørgen Juhl Jørgensen

Byrådskandidat Liberal Alliance