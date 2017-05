Succes i TeamGym

TeamGym er en af de hastigst voksende idrætsdiscipliner herhjemme. Det ved de i GIF Gymnastik, hvor Gyngemosehallen er fyldt til bristepunktet med unge, springglade Gladsaxe-børn.

– Vi havde forbundsmesterskaber i forrige weekend med 1300 deltagere og 2500 tilskuere i Gladsaxe Sportshal. Det var en fantastisk weekend på alle planer. Også det sportslige. Vores mikropiger vandt 2. division, og vores mikromix-hold sejrede i 1. division, og vores mikrodrenge blev nr. 4, fortæller Jan Darville, sportschef i GIF Gymnastik.

Den sportslige succes ført til, at de ovennævnte hold skal til DM-slutrunde i Aarhus den 27. maj: – Kun Danmarks fire bedste hold er med i hver kategori. Sidste år satte vi rekord, da vi som den første klub nogensinde havde fem hold med til DM-slutrunden. Endnu ved vi ikke, hvor mange hold vi får med i Aarhus, men meget tyder på, at vi sletter rekorden fra sidste år. Det er ikke urealistisk, at vi kan få otte hold med i finalestævnet, men så skal alt klappe i 2. kvalifikationsrunde, siger Jan Darville.