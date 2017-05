Svar til Lis Smidsholm

200S er som bekendt en regional bus, og den bliver nok ved med kun at køre til Buddinge efter regionens besparelser, hvor de lagde op til, at den skulle til Trafikpladsen. Det bliver kun anderledes, hvis Lyngby beslutter sig for at betale for det, ligesom Gladsaxe Byråd besluttede, hvad det dog desværre ikke ser ud til.

Der er dog lys forude for busserne i Mørkhøj. Når den nye metro åbner, så skal A og S bussernes ændres, og det betyder, at 250S får ny rute i Trafikplan 2019. Her starter den ved Bagsværd st. og kører mod byen via Hillerød motorvejen, hvor den har en afstikker til Trafikpladsen. Derfor kommer til at køre ramme kanten af Mørkhøj, hvor Mørkhøjvej krydser motorvejen.

Ligesom dig, har vi i byrådet også været interesseret i at få 5A/5C til Trafikpladsen. Det har dog ikke været muligt at få Københavns, Tårnby og Herlev Kommune med på den ide, det handler desværre om mere end bare, at viljen er til stede i kommunen. Derimod arbejder Gladsaxe og Københavns kommuner på at undersøge om det er muligt at få 2A til Trafikpladsen, og på sigt en letbane fra Frederikssundsvej forbi Utterslev Mose/Tingbjerg til Trafikpladsen, via Mørkhøj. Det er dog stadig på et tidligt stadie, og ikke fastlagt i detaljer.

De her tiltag er desværre ikke noget der sker i morgen, men vi arbejder i byrådet for bedre kollektive forbindelser i Mørkhøj.

Jakob Skovgaard Koed (A)

Næstformand i Trafik- og Teknikudvalget