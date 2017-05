Talenterne er på vej

Af alle boldspil forekommer volleyball for børn at være det mest tilgængelige. Der lægges ud med en meget primitiv version i kids volley, og så bygges der ovenpå i såkaldte levels, og der fortsættes med teen volley. Kan man gribe en bold og kaste den over et net på en badmintonbane, så er man i gang.

Og alle bliver involveret ud fra et rotationssystem på de små hold.

– Ved sjællandsmesterskaberne opnåede flere af de unge spillere fra Lyngby-Gladsaxe Volley at få enten sølvmedaljer eller guldmedaljer, fortæller Jonas Napier, der selv har haft en af de fineste karriere i dansk volleyball og nu fungerer som træner.

-Det blev til guld til vores hold i level 0, og det blev til sølv til vores hold i level 3, og endelig blev det til sølv til vores drenge, der stillede op i teen HU14.

– Jeg overværede selv sidstnævnte nervepirrende finalespil til dette stævne, hvor drengene var utrolig tæt på at hive guldet hjem ved stillingen 14-12 i sidste og afgørende sæt. Desværre tabte de 14-16, og måtte se guldet gå til Farum-Holte.

-Vi kunne godt bruge nogle flere spillere – især drenge fra 5.-6. klasse, så vi kan stille endnu stærkere de kommende år.

-Lyngby-Gladsaxe volley har 3 gange gratis prøvetræning til volley her i juni måned.

Det er 7., 14. og 21. juni. Den sidste gang slutter vi af med turnering og pizza.

Vi træner i hallen på Buddinge Skole på Kildebakkegårds Alle 155, fortæller Jonas Napier.

– Efter sommerferien træner vi to gange om ugen på Buddinge Skole, siger Napier, der kan kontaktes på jonasnapier@gmail.com.