Ti liv samlet i et eneste

Hun sagde det ikke. Hun har til gengæld bevist det: Du har kun ét liv. Og det skal bruges.

Derfor har Lene Borring Dragsdahl – årgang 1922 – oplevet det, som de fleste af os ville være ti liv om. Det har hun samlet i et eneste liv. Og indtil videre i to bøger.

Den seneste hedder ”… Og tiden går” og er en opfølger på ”Hvorfor bange for det ukendte?”

En overraskende og uventet kærlighedshistorie i 2011 på den græske ø Lesbos satte gang i skriveriet. Lene Borring Dragsdahl blev af en veninde opfordret til at skrive om sit liv.

– Han satte sig ved mit bord – han havde sådan et levende ansigt. Jeg følte, at jeg kendte ham. Jeg nåede kun at tænke: Hvad sker der her?

Kærligheden mellem dem var der med det samme. Historie sætter gang i alt det andet, som flettes ind i de udfordringer, som kærligheden også fører til. Lene tænker tilbage på det liv, som hun har levet med børn, norske ødegårde, familiekonflikter, ungdomsoprør, højskoler, Tvindskolen, skilsmisser, spiritualitet og ikke mindst opbrud og endnu ny start. For er der noget Lene Borring Dragsdahl har prøvet, så er det at starte på en frisk. Således blev hun cand.mag. som 50-årig.

– Jeg har været gift med en forstander og har derfor skulle stå for alt det praktiske, som kan få sådan en højskole til at køre. Det var hårdt, og jeg var der ikke altid for mine børn, sådan som jeg gerne ville være det. Der var bare så meget andet, der også lige skulle ordnes, siger Lene Borring Dragsdahl.

Hendes seneste bog handler om glæde. Om at genfinde den. Om forventninger til hinanden. Og i sidste ende med at forsone sig med døden.

Mange historier

Lene Borring Dragsdahl har mange historier. En del af dem er skrevet i bøgerne, men hun fortæller levende og engageret, for der er så meget hun gerne vil fortælle. Et par dage efter vores samtale sender hun en mail med en historie, som hun ikke nåede at fortælle: – Min oldemor – Fars mormor – fortalte mig, at hun kunne huske H..C. Andersen. Hendes far var hans franske frisør Minet. Han er faktisk nævnt en del i H. C. Andersens dagbøger. Engang hvor H.C. følte sig syg og gik til lægen, anbefalede lægen ham at gå til Minet og få krøllet håret. Og det hjalp faktisk!

Og i næste sætning skrev hun: – Og min moster var mor til Birgitte Price. Men hun er vel stort set glemt i vore dage?

Ikke hvis man se Spise med Price…

Under 2. Verdenskrig boede Lene Borring Dragsdahl på Bagsværd Hovedgade 175. Det var en tid med konstant frygt for faderen var med til at smugle vigtige papirer ud til sabotørerne, som fik at vide, hvilke virksomheder, der samarbejdede med besættelsesmagten. Selv havde Lenes familie naboens søn ”boende under jorden”: – Og der var ustandselig razziaer i nabohusene.

Lene Borring Dragsdahl fortæller også om højskoletiden og perioden med Tvind, hvor hun var med i lærergruppen i fem år. Hun har deltaget i sensitivitetstræningskurser og dyrket tai chi i 18 år. ”Det alternative” har altid haft hendes interesse. Lene Borring Dragsdahl beskriver sig selv som ateist, og det er i hendes terminologi synonymt med fritænker og ikke med en person, der ikke tror på noget. Lene Borring Dragsdahl tror på, at der hele tiden er nye muligheder. De dukker op alle steder. Også der, hvor man mindst venter det. For eksempel på en græsk ø.

Begge bøger kan bestilles over nettet hos de gængse internetboghandlere.

Fakta

Lene Borring Dragsdahl.

Født 1922.

Bor i Mørkhøj.

Uddannet cand.mag.

Har bl.a. været med til at stifte Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe.