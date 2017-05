Tidsrejse mellem før og nu

9. klasserne koncentrerede sig om eksamen, men ellers var alle Søborg Skoles elever i gang. Inddelt i grupper på tværs af klassetrin, hvor 0. til 2. klasse var sat sammen, 3.-5. og 6.-8. klasse.

Eleverne beskæftigede sig med forskellige perioder af Danmarks historie i deres ”Tidsrejse”. Nogle havde emner om stenalderen, andre om industrialiseringen, andre igen om samtid, nutid og fremtid.

Esther og Lisa fra 6. A viste rundt i ”deres” lejlighed. Inspireret af de små københavnske lejligheder fra fjerde baggård og med lokum i gården, som var det, arbejderne allerhøjst kun drømme om fra ca. 1870 til 1910.

Forældre var indbudt til at overvære ”Tidsrejsen”, og nogle benyttede sig også af tilbuddet, selv om det var midt på dagen.

Mathias og Cecilie fra 8. A lagde især vægt på, at man gennem dette gruppearbejde lærte at formidle sine opgaver for omverdenen. De opdagede også, at de som elever fra 8. klasse pludselig stod med et ansvar over for de yngre elever i gruppearbejdet.