Til glæde for børnene

Bagsværds børn kender dem rigtig godt og ser derfor frem til, at Eventyrriddernes trolde går rundt på gaderne under Go’Nat Bagsværd.

Til daglig har Eventyrridderne sit hovedkvarter i bydelen. Derfor er det oplagt, at de demonstrerer deres evner under den store byfest. I år sker det fra kl. 17 på P-pladsen ved MENY.

Der plejer at være monsterkamp mellem børnene og troldene. Mindre voldsomt går det for sig i sminkestanden.

Og så er det muligt for børnene at fornøje sig i højderne i highjumperen eller hoppe i hoppeborgen.



Highjumperen er et populært redskab.

Foto: Kaj Bonne.



Monsteret er slået til jorden.

Foto: Kaj Bonne.