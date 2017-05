Total livsudfoldelse

Det kan ikke være kedeligt at være fritidspædagog eller skolelærer, hvis der er lige så meget fart på ungerne, som der var ved idrætsdagen i torsdags på banerne på Isbanevej.

Faktisk virkede det som om det må være nemmere at være direktør i et loppecirkus. De mange elever ca. 3.400 – var oppe, nede, ude og inde – og de så ud til at have det herligt. Der var fremførelse af den nye sang til idrætsdagen med elever fra Stengård Skole som forsangere, der var officiel flaghejsning efter borgmestertalen, der var elever, der deltog ivrigt i den fælles opvarmning, der var elever, der var fløjtende ligeglade med en stor del af programmet men i stedet spillede 13 mod 13 på en 7 mands fodboldbane lang tid før det officielle program gik i gang.

Forhindringsbanen trak mange til sig, før det hele gik løs. Der blev kravlet, klatret og løbet til den store guldmedalje. Det var ikke lige den dag, man kunne se de trætte skoleelever.

Der var elever fra 10 skoler, og ud over at de fik lov til at være med i en masse konkurrencer, så kunne de også glæde sig over et vejr, der i den grad passede til fysiske udfoldelser. Det var pænt varmt, og der var en let brise.





