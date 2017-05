Forrige weekend samledes eleverne i Gladsaxe Taekwondo Klub til årets første træningsweekend, hvor der var mulighed for at træne på tværs af hold, alder og bæltegrad. Lørdag startede med selvforsvar som det overordnede tema. Efter en kort pause fortsatte dagen med træning i flyvespark, inden dagen sluttede med tempofyldt kamptræning.

Forældrene sørgede for sunde snacks, drikkesaft, burgere samt kage og guf. Efter aftensmaden løb den traditionsrige Tekken-turnering af stabelen. Tekken er et kampsports spil, og turneringen blev afviklet under stor hujen og ståhej.

Søndag trænedes i frigørelse og gennembrydning som tema. Efter arrangementet greb oprydning og rengøring om sig, og klubben stod skinnende ren, selv om det ikke var planlagt. Et tegn på at klubbens elever får det bedste frem i hinanden og sammen tager ansvar for deres klub og for fællesskabet.

Bestyrelsen i Gladsaxe Taekwondo Klub arbejder målrettet med aktiviteter, der styrker sammenholdet og bredden i klubben. Træningsweekender er en del af denne strategi.