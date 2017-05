Tumler med krokodiller

Krokodiller kan både bruges til at kravle og vippe på – i hvert fald de krokodiller, som børn i vuggestuer og dagpleje skal tumle med i maj, alt imens balancen og motorikken bliver stimuleret og udfordret. Krokodillerne er nemlig tumlemøbler, som indgår i bevægelsesugen ”Hej skal vi tumle?”

Det er DGI, Børneulykkesfonden, FOA og bObles, der står bag ”Hej skal vi tumle?” i uge 18 og 19 i forbindelse med Dagplejens dag. Målet er at inspirere dagplejere og vuggestuer i hele Danmark til en hverdag med positive oplevelser, sunde lege- og bevægelsesvaner og stimulering af børnenes motorik gennem leg og bevægelse.

I Gladsaxe kan 341 børn se frem til en masse positive oplevelser med at lege og bevæge sig og derved tumle sig til bedre børnemotorik.

”Det er ikke kun forældre, men også dagplejere og vuggestuer, der har en spændende og vigtig opgave med at give børnene glæden ved at bevæge sig. At der er så stor opbakning til at være med i ”Hej skal vi tumle?” viser, at dagplejere og vuggestuer er meget bevidste om deres opgave, og det er rigtig godt. Det er vigtigt, at alle tænker bevægelse ind tidligt i børnenes liv,” siger Søren Møller, der er formand for DGI.

De tilmeldte får en bevægelsespakke med bObles motoriske tumlemøbler – altså krokodillerne – et legehæfte, en folder med motoriklege og meget andet godt.

Motoriske vanskeligheder

Bevægelsesugen henvender sig til børn i alderen 1-3 år og er opstået ud fra et voksende behov for at stimulere sanserne hos de små. Forskningsprojektet ”Tidligere indsats” har vist, at over halvdelen af børnene er lidt eller meget understimulerede på de basale sanser, når de er 3-7 år. De basale sanser er en samlet betegnelse for følesansen, balancesansen og muskelledsansen.

”At ligge på maven, rulle, krybe, kravle, stå og gå er en naturlig del af barnets motoriske udvikling. Det er sansepåvirkning og barnets evne til at tolerere sansepåvirkning, der har betydning for, at den motoriske udvikling har de bedste betingelser. Vi skal give sanserne opmærksomhed, for de er så afgørende for, hvordan barnet trives og videre udvikler sig,” fortæller børnefysioterapeut Louise Hærvig, der er tilknyttet bObles.

Forældre mangler viden

I en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Børneulykkesfonden, svarer 43 procent af forældrene med børn under 10 år, at de ikke har hørt om de tre primære sanser. Samtidig svarer hver fjerde forælder i målgruppen, at han eller hun ikke arbejder bevidst med at stimulere sit barns sanser.

I Børneulykkesfonden mener generalsekretær Henriette Madsen derfor, at der fortsat er god grund til at udbrede kendskabet til vigtigheden af at styrke sanserne og grundmotorikken hos børn gennem leg og bevægelse.

”Vi oplever i øjeblikket en kedelig tendens, hvor stadig flere børn har store motoriske udfordringer, når de starter i folkeskolen. Ved at skabe fokus på vigtigheden af, at børn får stimuleret deres sanser, allerede fra de er helt små, håber vi at kunne bidrage til at bryde tendensen,” siger Henriette Madsen.