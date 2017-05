Værebro under forvandling

Partnerskabet for Værebro Park har sammen med Realdania valgt et rådgiverteam, der skal udarbejde en strategisk udviklingsplan for området. Rådgiverteamet har allerede været på rundtur i Værebro Park, hvor de mødte nogle af de lokale foreninger og aktører.

Der skal skabes en ny ambitiøs udviklingsplan for Værebro Park, der skal bidrage til, at boligområdet i fremtiden bliver en mere attraktiv, naturlig og velfungerende del af det øvrige Gladsaxe.

Til opgaven har partnerskabet for Værebro Park og Realdania valgt et tværgående rådgiverteam, der består af Arkitema Architects, CFBO, PLUSS og Scope Communications. Teamet har en rigtig god forståelse af opgaven og de aktuelle udfordringer, og de har stor fokus på, hvordan de relevante aktører kan inddrages i processen og få ejerskab til den strategiske udviklingsplan.

Startede med rundtur

Lige før påske var rådgiverteamet på rundtur i Bagsværd og Værebro Park, hvor de blandt andet fik en grundig introduktion til boligområdet, og hvordan det hænger sammen med den omkringliggende by. Og efter påske deltog rådgiverteamet i et to-dages seminar, hvor de fik lejlighed til at møde forskellige lokale aktører, blandt andet afdelingsbestyrelsen, og tale om hverdagen og udfordringerne i boligområdet. Introduktionen er startskuddet til arbejdet med udviklingsplanen, der bliver en integreret del af de planer, som Gladsaxe Byråd allerede har sat sig for kommunens og byens samlede udvikling.

Styrke alliancer

Udviklingsplanen skal være med til at styrke alliancer og partnerskaber mellem beboere, kommune, foreninger og private investorer. Den skal også komme med bud på, hvordan man kan etablere nye boligformer i Værebro Park samt give bud på, hvordan man kan placere serviceerhverv, handel og fritidsaktiviteter, så borgere udenfor boligområdet får en naturlig forbindelse til boligområdet og oplever det som en attraktiv del af byen.

Udviklingsplanen bliver skabt over det kommende års tid i et tæt samarbejde med projektets og bydelens aktører og beboere. Der bliver gennemført analyser og workshops undervejs. Udviklingsplanen forventes færdig marts 2018. På baggrund af udviklingsplanen forventes der efterfølgende at blive etableret et fysisk projekt, der kan understøtte planens realisering og en positiv udvikling af området.