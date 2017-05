Værktøj stjålet fra byggeplads i Søborg

hvorfra de havde stjålet forskelligt elektrisk værktøj. Gerningsmændene fik angiveligt adgang til byggepladsen ved at bryde to ståldøre op med en koben.

Pas på hælervarer!

Gør dig ikke til hæler ved at købe stjålne effekter. Udvis mistænksomhed, hvor prisen på en vare er unaturlig lav, eller hvis effekten er graveret med et navn, der ikke tilhører sælger. Husk, at hæleri, ligesom tyveri, straffes.

Forsøg på butikstyveri i Søborg

Mandag 29. maj kl. 12.19 blev en 23-årig mand sigtet for butikstyveri i et byggemarked på Gladsaxe Møllevej i Søborg, da manden forsøgte at stjæle fem udendørslamper, som han havde gemt i en medbragt taske. Den sigtede erkendte forholdet.

Kørsel uden førerret i Søborg

Mandag 29. maj kl. 17.05 på Jacob Bulls Allé i Søborg blev en 41-årig mand bragt til rutinemæssig standsning, da politiets automatiske nummerpladegenkendelsessystem gjorde en patrulje opmærksom på, at ejeren af den forankørende bil er frakendt sin førerret og endnu ikke har generhvervet den. Da det var ejeren, der førte bilen, blev han sigtet for kørsel uden førerret.

Kørsel uden førerret kan koste bilen

Første gang straffes kørsel uden førerret med 7.000 kroner i bøde. Anden gang koster det 8.500 kroner. Tredje gang er bøden 10.500 kroner plus at bilen kan konfiskeres. Fjerde gang koster det 14.000 kroner og derefter fængselsstraf.

71-årig dame udsat for tricktyveri i Bagsværd

Tirsdag 30. maj kl. 16.00 anmeldte en 71-årig dame, at hun tidligere på dagen havde været udsat for tricktyveri i forbindelse med sin indkøbstur. Damen havde tidligere på dagen været ude at handle, hvor hun bemærkede en mistænkelig mand som stod bag hende i køen, da hun skulle betale for sine varer. Damen pakkede efterfølgende varerne ind i sin bil og kørte hjem til sin adresse på Mosedybet i Bagsværd. Da hun steg ud af bilen, blev hun pludseligt kontaktet af den sammen mand, som havde stået bag hende i køen i supermarkedet. Manden fremviste en liste med navne og spurgte damen om flere spørgsmål, inden han forlod stedet. Da manden var gået, blev damen opmærksom på, at hun manglede to dankort fra sin pung.

Manden beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 50-60 år, 170 cm. høj, kraftig af bygning med sort, kort hår. Han var iført mørke jeans, en hvid skjorte, en mørk cardigan med grå hætte og et par mørke Nike-sko med hvide snørebånd.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer på hverdage til politikommissær Ulrik Hove på telefon 72 58 75 24, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Vær skeptisk

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede:

• Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig – hjemme og på gaden.

• Åben kun døren for folk, du kender. Brug dørspion eller spørg til ærinde uden at åbne. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. – spørg gerne efter legitimation. Skilt ikke med, du bor alene – skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.

• Hold afstand til ukendte personer på gaden, ved indkøb mv. og hold pungen tæt til kroppen. Skjul altid din pinkode og opbevar den aldrig med dit kort.

• Gå ikke rundt med store værdier – og lad dem ikke ligge fremme hjemme.

Ring hurtigt til politiet, hvis du oplever noget mistænkeligt:

43 86 14 48 eller 114.

Ring Alarm 1-1-2 hvis det sker akut.