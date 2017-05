Valgkampen er i gang

Skulle nogen havde kikset, at der er valg til byråd og regionsråd 21. november, så kunne de i hvert fald blive mindet om det, da Socialdemokratiet holdt 1. maj-møde på Gladsaxe Skole.

Troels Neiiendam, stiller op til regionsrådet, og han gjorde det meget klart, at der er masser at tage fat på omkring forholdene på Herlev Hospital. Hvor personalet bare skal løbe stærkere og stærkere med udsigt til endnu flere stramninger. Nu er der igen varslet mange opsigelser

Han mente også, at man i partiet skal tage en debat om etik. Det fik man ikke gjort, da det nye principprogram blev udformet.

-Skal der bruges 250.000 kr. på forlænge livet for en ung, uhelbredeligt kræftsyg mand, når man kan lave hofteoperationer, der hjælper på livskvaliteten. Jeg ved det ikke, men jeg synes, at der grund til at debattere det, sagde Troels Neiiendam, der også talte varmt for at unge skal tage en erhvervsfaglig uddannelse. Vi behøver ikke alle at gå rundt med en studenterhue.

Folketingskandidat Jeppe Bruus er flyttet til kommunen i hus, så nu skal der ordnes have. På genbrugsstationen har han fået udleveret et hakkejern. Så behøver man jo ikke at sprøjte jorden, men kan bare gå i gang.

-Og så er det, at man skal vise viljestyrke. Vi skal alle bidrage til at skabe bedre forhold, sagde Jeppe Bruus, der også talte om, at en del borgere havde svært ved at se forskel på Dansk Folkeparti omkring flygtninge og indvandrere.

-Men forskellen er der. Vi vil have de nye integreret i samfundet, hvor Dansk Folkeparti vil slippe af med dem, sagde Jeppe Bruus.

Borgmesterkandidat Trine Græse brugte Dan Turrells digt ”Jeg holder af hverdagen” som udgangspunkt i talen, der havde solidariteten som pejlepunkt. Vi skal være her for hinanden. Velfærdssamfundet er for alle

Hun brugte Louis Pio som et eksempel på en person, der havde ofret meget for at sine socialdemokratiske ideer igennem til glæde for mange omkring 1870.. Han røg tre år i fængsel og fik at vide, at det ville være meget smart, hvis han forlod landet. Ellers ville han blive fængslet igen.



Foto: Kaj Bonne.