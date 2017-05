Villavejens store træ faldt

Man skal altid være varsom med påstande. Så i stedet for at postulere, at grantræet på Wergelands Allé nr. 9 indtil i onsdags var Gladsaxes højeste træ på en villavej, så nøjes vi med at sige: et af Gladsaxes højeste havetræer.

Et slankt og smukt grantræ. Det gav også et stik i hjertet på Thomas Garvig, da han skulle se træet blive fældet. Eller skåret ned. For det med at fælde træet på traditionel manér lod sig ikke gøre. Både villaen på selve grunden og nabohuset lå alt for tæt på træet – og det var da også det, der i sidste ende førte til, at træet måtte lade livet.

– Jeg føler ikke det samme som min far, siger Sarah Garvig.

– For frygten for, hvad der kunne ske under et uvejr tog efterhånden over. Vi har to børn, og vores hus er lavet af fyrreplanker, så man kan sagtens forestille sig, hvordan vores hus ville se ud, hvis træet væltede ned over det. Heller ikke naboen var begejstret ved tanken om et voldsomt blæsevejr, siger Sarah Garvig, der bor i huset sammen med sin fransk-schweiziske mand Olivier Amann og deres to børn.

5. generation

– Børnene er 5. generation Garvig, der bor i huset. Min farfar købte huset i 1929, fortæller Thomas Garvig. Hans forældre overtog siden huset, derefter ham selv. Egentlig var det ikke meningen, at Sarah skulle have boet der, men sådan endte det, og det er familien glad for i dag.

– Det gamle træ er fra 1937 – det kan jeg se af nogle gamle billeder. Grunden er oprindelig samlet af tre matrikler, men en boligspekulant fandt ud af, at han ved at placere huset i midten af de tre grunde kunne sørge for at få huset ind på alle tre matrikler. Han gik siden hen konkurs, og så købte min farfar huset. Der var mange højre træer, og ungerne ovre på Søborg Skole kaldte grunden for ”Søborg Skov”. De mange træer skabte en slags skov, for der var en helt speciel svampeflora med mange specielle spisesvampe, som man ellers aldrig ser i en villahave. Grunden hører med sine 1448 kvadratmeter til en af de større grunde i Søborg, siger Thomas Garvig.

Genbrug

Træet bliver dog genbrugt på bedste vis på Wergelands Allé. To store bjælker af stammen på hver tre meter skal anvendes til et havebord, som naboen er så venlig at banke sammen. Resten skal – når det er blevet tørret – bruges til at tænde op i brændeovnen med i det velholdte træhus: – Det er god måde at gøre det på, synes Sarah Garvig.



Det var noget af en proces træfælderen skulle i gang med. Gren for gren blev båret ned til kollegerne, som tog sig af den videre forarbejdning. Foto: Kaj Bonne.