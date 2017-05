Vind billetter til AB Gladsaxe mod Skive

De to hold mødes lørdag 27. maj klokken 15.00 – bemærk spilletidspunktet – på Gladsaxe Stadion, og i samarbejde med AB Gladsaxe udsætter Gladsaxe Bladet 5×4 billetter til opgøret. Der skal svares rigtigt på spørgsmålet for at komme i lodtrækningen om billetterne.

Skives træner Kim Kristensen har i to omgange spillet for en KBU-klub. Er det:

A: Frem

B: B 93

C: Brønshøj

Svaret sendes til kon@gladsaxebladet.dk. Vi skal have det senest fredag morgen klokken 08.00 Vinderne kontaktes på telefon, og de skal hente billetterne på redaktionen på Søborg Hovedgade 79.