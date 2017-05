Vind billetter til Cirkus Baldoni

I samarbejde med Gladsaxe Bladet bliver der nu udloddet 20 billetter til Cirkus Baldoni.

1. præmie 4 x billetter til 1. plads, (værdi kr. 190 pr. billet) samt et billede med vinderen og løven Leonardo og herudover 8 x 2 billetter til 2. plads (værdi 160 pr. billet.)

Cirkus Baldoni fejrer deres sæson nr. 15 med et brag af en cirkus fest krydret med topartister fra hele Europa og som altid med numre der aldrig før er set i Danmark. I kommer blandt andre til, at møde den helt igennem fantastiske trampolin artist Mr. Jumping der på sin helt egen facon forstår, at indtage manegen.

Helt fra Mombasa i Kenya skal I møde fire akrobater der snor sig, bygger menneskelige pyramider og springer så man næsten ikke tror sine egne øjne. En vaskeægte cirkusprinsesse hører sig naturligvis også til. Miss Maria er syvende generation af en artist familie og når hun optræder højt oppe under cirkus kuplen holder de fleste vejret i spænding.

Klovnerier er der som altid rigeligt af i Cirkus Baldoni og i år er ingen undtagelse. Danilo bliver i år på fornemmeste vis ledsaget af Eddie der nærmest er et musikalsk geni og spiller på stort set alle blæse instrumenter, så læn Jer tilbage og nyd det.

For at være med i konkurrencen skal du svare på følgende:

“Hvor mange sæsoner har Cirkus Baldoni eksisteret?”

a. 12 sæsoner

b. 15 sæsoner

c. 17 sæsoner

Du skal sende svaret til kon@gladsaxebladet.dk med mærket “Cirkus Baldoni” Du får besked på mail, hvis du har vundet.