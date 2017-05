Vores HG – en ny helhedsplan

”Vores HG – en verden af muligheder” hedder slogannet, hvor HG står for Høje Gladsaxe. Der er blevet udarbejdet en ny helhedsplan for Høje Gladsaxe. Den blev præsenteret af den ny sekretariatsleder Christine Bille, der bød i torsdags de mange forsamlede velkommen foran vægmaleriet ved biblioteket. Her fik beboerne mere at vide om medarbejdernes arbejdsområder og de initiativer, som medarbejderstaben er tovholdere for.

De fem medarbejdere har hver især deres kompetenceområder. For eksempel børn op til seks år, børn fra 6 til 13 år, teenagere, iværksætteri, uddannelse samt aktiviteter for ældre beboere.

Beboerne var blevet indbudt til åbningsreceptionen med ønsket om, at de vil være med til at sætte deres præg på HG og komme gode ideer. Beboerne er blevet opfordret til at komme med forslag til, hvordan trygheden øges; spændende aktiviteter for børn, unge og ældre; forbedringer til områdets fysiske rammer. Det er kun i fællesskab, at man kan skabe et endnu bedre HG.

Christine Bille opfordrede beboerne til at besøge sekretariatet torsdage fra 16-18, hvor folkene fra Vores HG vil sidde klar til at få en snak.