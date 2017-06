6. A er de bedste

De kan noget eleverne i 6. A på Bagsværd Skole. Når de deltager i konkurrencer, kommer de meget langt frem. Ofte i kreative fag. Og så kan de cykle – som de skal.

Forrige mandag kom borgmester Karin Søjberg Holst forbi skolen sammen med et par repræsentanter fra politiets færdselsafdeling. For at fortælle eleverne i 6. A, at de havde været bedst i cyklistprøven. Eleverne havde fået at vide, at der ville være tale om en overraskelse, og det blev så 6. A, der fik den behagelige besked om, at der ville blive sat 3.000 kr. ind på klassens konto.

Og de skal bruges på turpas til Bakken. Erik Radmer Jensen fra færdselsafdelingen roste børnene og opfordrede dem til at være gode færdselsambassadører.

Cyklistprøven for 6. klasserne blev indført tilbage i 1942, så i år var der 75 års jubilæum.