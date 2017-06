AB Gladsaxe mister Emil Holten

AB Gladsaxe fejrede ikke mange offensive triumfer i sæsonen, der endte med nedrykning til 2. division. Men en enkelt spiller gjorde det så godt, at han kan fortsætte sin karriere i 1. division.

Nykøbing FC har valgt at skrive en toårig kontrakt med Emil Holten, der scorede fem af AB Gladsaxes 34 mål i tiden i 1. division. I alt blev det til 71 kampe i den grønne trøje.

Emil Holten imponerer ikke mindst med et meget stort stykke løbearbejde, hvor han er god til at presse modstanderne til at lave fejl.

Det er også blevet til en afsked med den afghanske landsholdsspiller Jabar Sharza.

Jabar Sharza er skiftet til Fremad Amager. På den positive side har AB Gladsaxe forlænget kontrakterne med målmanden Mark Jensen og forsvarsspilleren Sebastian Lassen.

Foreløbig er der aftalt fire træningskampe. Første kamp er mod Greve 19. juli i Bagsværd, mens der spilles ude mod Brønshøj 22. juli.

Derudover er der aftalt kampe mod B 93 og Lyngby.