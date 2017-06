AB skal overleve på talenterne

Det var faktisk mere begrædeligt for AB Gladsaxes direktør Peter Rasmussen, at klubben ikke fik fornyet sin B-licens for den kommende sæson, end at klubben rykkede ned i 2. division.

Peter Rasmussen lignede da også et stort spørgsmålstegn, da AB modtog den nedslående besked af Herreeliteudvalget under DBU.

– Vi sendte øjeblikkeligt en anke til Licensankeudvalget, for det virkede fuldkommen vanvittigt, når man så på, hvilke andre klubber, der havde fået fornyet deres B-licens, siger Peter Rasmussen.

Heldigvis kom der ro på igen i administrationslokalerne på Gladsaxe Stadion. For Licensankeudvalget tildelte AB B-licensen for den kommende sæson.

Uden B-licens ville AB have stået bag i køen, når der skal udvikles talenter. For uanset hvordan man end vender og drejer det, så har Akademikerne altid været gode til at udvikle begavede fodboldspillere. Senest er Lukas Lerager, en af klubbens store ungdomstalenter, netop udtaget til landsholdet af landstræner Åge Hareide. – Lukas spiller i dag i Zulte Waregem i Belgien. En anden spiller, som AB har udviklet, Nicolai Jørgensen, blev hollandsk mester med Feyenoord og topscorer i ligaen.

– Tildelingen B-licensen betyder, at vi får en plads i U19-divisionen. Det er afgørende for det arbejde, hvor vi forsøger at holde en rød tråd fra U17 til U19 og til 1. holdet. Med B-licensen i hånden får vi den fornødne ro til at bygge klubben op fremadrettet, og jeg er sikker på, at vi også i fremtiden kommer til at udvikle spillere, der vil kunne gøre sig på allerhøjeste niveau. Nu er vores fødekæde sikret. Vejen til 1. holdet er simpelt hen kortere for vores talenter, når vi er med i U19-divisionen og vores 1. hold spiller i 2. division, siger Peter Rasmussen.

Direktøren påpeger, at 1. holdets cheftræner Søren Bjerg er med til sikre synergien til ungdomsafdelingen, da han om nogen er talentmand og derfor stadig arbejder som talentchef. Derfor er der også hver mandag samtræning mellem 1. holdstruppen og U19-holdet, hvor Patrick Birch Braune er ansvarlig for udviklingen af de bedste spillere.

Sportslige skrammer

– Vi kommer ikke uden om, at vores ophold i 1. division blev noget kortere, end vi havde regnet med. Når det nu endelig er gået galt, er der noget positivt at hente i, at vi tidligt i løbet af foråret vidste, at vi ville rykke ud. Var det i stedet endt med, at vi først var rykket ned i allersidste spillerunde, ville vi ikke kunne være så afklarede, som vi er nu, siger Peter Rasmussen.

Han henviser indirekte til, at AB har et usædvanligt stort antal spillere, hvis kontrakt udløber efter denne forårssæson.

– Lige pt. har vi kun tre spillere, som vi har på kontrakt for næste sæson. Resten står til at udløbe. Det giver os ret frie hænder før den kommende sæson. Vi har på det allerseneste set, at nogle af vores U19-spillere har fået debut på 1. holdet: Daniel Warmbach og Mads Kirkegaard. Det viser med al tydelighed, at vi har et meget stort fokus på udviklingen af vores unge spillere, for det er dem, vi som klub skal overleve på. Heldigvis har vi nogle superfaciliteter – jeg tænker på træningsforhold, behandlingsteam og styrketræningsmuligheder – som er med til at fastholde vores bedste talenter og som også i en vis udstrækning kan være med til at hente nyt blod til AB, siger Peter Rasmussen.

Han erkender, at det kniber med rekrutteringen fra sekundaholdene i seniorafdelingen: – Der er simpelt hen for langt fra 1. division til serie 2. Det giver meget større mening supplere 1. holdstruppen med U19-talenter, sådan som Søren Bjerg har gjort det i foråret. Et andet problem med sekundaholdene er, at det er ufatteligt svært at skabe en kontinuitet, fordi mange af modstanderholdene svinger i kvalitet alt efter, hvordan spillerunderne falder i forhold til 1. holdenes terminer.

Hvor Peter Rasmussen i 1. division arbejdede med 1. holdstrup på op imod 25 kontraktspillere, kan han i 2. division klare sig med hen ved 15 kontraktspillere: – Vi skal have en trup med nogle erfarne kulturbærere, der kan hjælpe de fremadstormende unge på vej.

Sponsornetværk

Hvor det for mange sponsorer rundt om i dansk fodbold er utrolig vigtigt – specielt hvor oplandet er meget stort – at fodboldklubben vinder, kan AB med sit store partnernetværk spille på helt andre tangenter:

– Vores partnere kommer ikke nødvendigvis for at se så meget fodbold, og de går måske heller ikke så højt op i resultaterne. Selvfølgelig vil de med deres sponsorat – som sikrer adgang til unikt erhvervsnetværk – gerne støtte en sportslig succes. Men forretningsmæssigt er det væsentligere for dem, at de kan trække på nogle samarbejdspartnere, som de lærer at kende gennem kampene på stadion og ikke mindst via de temadage og rejser, som vi arrangerer for dem. Derfor bruger vi i organisationen meget tid på at fortælle alle partnerne, at de kan bruge os som aktiv medspiller, hvor vi sørger for at skabe kontakt imellem dem, siger Peter Rasmussen.

– Ofte siger vi til dem: Det kunne være en god idé, hvis I taler sammen, for det kan I begge få noget godt ud af. Så vi ligger ikke på den lade side, siger Peter Rasmussen.

AB har et imponerende antal partnere – godt og vel 150. For en klub, der skal spille 2. divisionsfodbold er det helt usædvanligt at have så massiv en sponsoropbakning, men frøet til dette frugtbare træ med et aktivt erhvervsnetværk blev sået for flere år siden.

Med en B-licens er AB klar til at tage en ny sportslig tørn i 2. division. Her vil flere talenter få mulighed for at vise, at de er ved at blive voksne. I sidste ende er det dem, der skal sørge for ABs fremtid, og det sker ikke, hvis de søger mod FC Nordsjælland, Lyngby, Brøndby eller FC København.

– I Gladsaxe bor man ikke så langt ude på landet, at et talent ikke har andre muligheder. Derfor arbejder vi benhårdt på at videreudvikle vores talentskole, siger direktøren, der snart skal til skrive under på mange nye kontrakter med fremtidens folk.