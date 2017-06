Ægyptiske forbandelser

Allerede da filmmediet tog sine første spæde skridt, var monsterfilmen en foretrukken genre.

Dracula, Frankensteins monster, Wolf Man og mumien har alle været filmatiseret flere gange. Bela Lugosi og Boris Karloff var legendariske i ”Dracula” og ”The Mummy” fra henholdsvis 1931 og 1932. Så kom Francis Ford Coppolas ”Bram Stokers Dracula” i 1992 og siden action-eventyret ”Mumien” i 1999. De grufulde skabninger har dog aldrig optrådt i samme film, men det råder Universal Studios bod på nu. ”The Mummy” med Tom Cruise i hovedrollen, dog ikke som mumie, har premiere i denne uge og bliver startskuddet på et nyt stort fælles univers, der efter sigende strækker sig over adskillige film.

Den toiletpapirindviklede mumie fra før er forhistorie. Nu introduceres nemlig en ny, kvindelig dræbermaskine med et omfattende arsenal af mytologiske plager. Nick Drake, spillet af Tom Cruise, får i hvert fald sin sag for i dette til tider temmeligt uhyggelige actionbrag, da han vækker den frygtelige mumie fra sit fangenskab.

Islandsk film har i de senere år givet publikum adskillige fremragende film.

Ungdomsdramaet ”Heartstone” er ingen undtagelse. Filmen behandler klassiske ungdomstemaer som kærlighed, savn og kampen for at finde sig til rette i sig selv og i verden.

Filmen følger to teenagedrenge over en sommer. Thor er forelsket i Beth, den smukkeste pige i landsbyen. Samtidig begynder hans bedste ven Christian, at få følelser for Thor. Hverdagen er pludselig ikke så nem som tidligere, og det er på tide at se voksenlivets realiteter, spejlet i den utilgivelige islandske natur, i øjnene.

”Heartstone” er mesterligt og følsomt fortalt og vandt ikke ufortjent publikumsprisen ved sidste års CPH PIX.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 8. juni.