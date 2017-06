Alle har deres egen historie

For nylig rykkede psykologen Vivi Knudsen en del af sin praksis til Søborg. Hun fik plads i kalenderen, da hun efter 12 år stoppede med at hjælpe rygmarvsskadede klienter. I Hornbæk, hvor hun bor og praktiserer i en tilbygning til sit hus, har hun de klienter, som der nu engang er, men gjorde en kollega hende opmærksom på Sundhedshuset på Søborg Torv.

– Det var lige mig. Jeg har selv boet i Gladsaxe i ti år, og så kommer jeg igen tæt på mine forrældre. Det er som at vende hjem igen, siger Vivi Knudsen, der stadig fastholder en del af sin praksis i Nordsjælland, men arbejdet i Søborg har grebet om sig: – Egentlig var det meningen, at jeg ville arbejde hver anden dag herinde, men jeg kører faktisk til Søborg hver dag.

Vivi Knudsen er glad for sit nye virke i Søborg: – Jeg har arbejdet meget alene derhjemme, og jeg har savnet at være et sted, hvor der er kolleger. Det har jeg fået nu, og det er jeg meget taknemmelig for.

Gennem sit arbejde med de rygmarvsskadede klienter har Vivi Knudsen været i kontakt med alle slags danskere – børn, voksne, rige og fattige mennesker, som pludselig får revet hele deres liv itu og skal lære at leve et helt andet liv. Det er denne erfaring som Vivi Knudsen kan trække på, når folk henvender sig til hende. Hun er uddannet pskolog, specialist i klinisk psykologi og har efteruddannet sig inden for psykopterapi.

Hun kan hjælpe klienterne til at få det bedre, så de kan komme ud af eller videre fra den krise, de pludselig står i.

– Jeg tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Alle har deres helt egen historie – og det er ny historie hver gang. Jeg oplever oftere og oftere, at folk henvender sig til mig, fordi de mærker et større pres i deress arbejdsliv. Arbejdsglæden har trange kår – og det gælder uanset, om folk er offentligt ansat eller i er i det private erhvervsliv. Stress er en meget alvorlig sag, fordi mange påtager sig en ny opgave, men glemmer at en anden opgave så skal ud for at få ”rengskabet” til at balancere.

Vivi Knudsen tager imod i Sundhedshuset, når du har behov for det. Du kan læse mere om hende på www.psokologviviknudsen.dk eller på facebook ”psykologviviknudsen”.