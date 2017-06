Bagsværd på spillerjagt

63.000 piger og kvinder spiller fodbold under DBU. Ambitionen er, at det tal skal ændres til 135.000.

Men det holder hårdt mange steder, hvor der bliver trukket hold, fordi spillerne stopper. Ofte meget brat.

Sådan er det også i Bagsværd Boldklub. Og det forstår Annemette Ørslev slet ikke.

-Jeg har spillet i klubben siden 1999, og det har aldrig før set så skidt ud med spillersituationen, som det gør nu.

-Vi har i forårssæsonen spillet 3 kampe og blev simpelthen trukket fra turneringen af SBU pga. for mange afbud. Vi er på en god dag omkring 10 til træning, men har tit aflyst denne pga. for få spillere.

-Vi fik i starten af året nye trænere, der prøvede på at trække nogle U19-spillere med, men de stoppede simpelthen inden vi kom i gang – og jeg forstår det ikke. Vi er altid så søde, og selvom vi mest spiller for det sociale sammenhold og for at hygge mest muligt, spiller vi selvfølgelig også for at vinde, siger Annemette Ørslev.

Vores trænere er også trænere for vores U16, og omkring 8 stykker rykker fast op til holdet efter sommerferien. Vi søger med lys og lygte spillere, der har lyst til at bidrage til kvindeseniorafdelingen! Om man aldrig har prøvet det før, måske skal have gang i støvlerne igen eller bare har lyst til at melde sig under fanen hos er underordnet. Alle (+18) er velkomne!

-Vi kunne selvfølgelig ”bare” skifte til en anden klub, men jeg synes det er så vigtigt at bevare det vi har, for det fællesskab vi deler på og uden for banen er simpelthen helt fantastisk.