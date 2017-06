Beboerne bakkede op

Fremmødet var imponerende, da kommunen lørdag formiddag havde indkaldt til møde om brug af 125.000 kr. ved det nyetablerede regnvandsområde over for Vadgård Skole på Kong Hans Alle.

Cirka 50 borgere havde taget imod invitationen, og de fik muligheden for at byde ind med ideer til udnyttelse af området.

-Vi står her i dag, for at få taget fat på at gøre noget ved området. Som bidrag til det har I der bor her i området fået 125.000 kr. af Byrådet, som I kan bestemme, hvordan I vil bruge til udvikling af det grønne område her, sagde byrådsmedlem Trine Henriksen fra Enhedslisten til de fremmødte.

-Ønsket er at gøre det grønne område her til et spændende sted, med mere natur og friluftsliv, som vil blive brugt af jer, der bor her i området – og af de børn, som går i skole og daginstitution lige her ved siden af.

Derfor er det jer som får muligheden for at udvikle ideer til, hvad man kunne lave her. Og i sidste ende er det også jer, som kan stemme på de forskellige ideer og beslutte, hvad I helst vil have.

Oprindeligt var det tanken, at det rådgivende udvalg, som jeg er formand for, skulle komme med forslag til udvikling af området, og så kunne byrådet have truffet beslutning og sat arbejdet i gang.

Men udvalget anbefalede, at jer som bor i området skulle være med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal være her på det grønne område. Så byrådet besluttede at prøve at gøre noget helt nyt. Nemlig at give jer mulighed for selv at råde over de 125.000 kr. til den videre udvikling af området.