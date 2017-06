Bjørn Nørgaard årets æreshåndværker

Som barn boede han på Thor Langes Alle og han gik på Marienlyst Skole, efter at familien var flyttet til kommunen i 1956 inde fra Nørrebro. Han var FDFer og han levede i en kolonihave en stor del af året med familien.

Som voksen blev Bjørn Nørgaard en af sin samtids mest betydningsfulde kunstnere. Både lokalt og internationalt. Og han var med til at sætte rav i tingene med sin hesteofring og diverse happenings. Men ud over det er det blevet til en lang, lang række kunstværker. Ofte ting der satte sindene i bevægelse.

Der var i hvert fald masser af ophedede diskussioner, da han leverede forskellige former for udsmykning til det nybyggede Hovedbibliotek i 1980. Portalen ved indgangen skabte nærmest konfrontationer i byrådet. Portalen var for kontroversiel.

Bjørn Nørgaard fik stillet en side til rådighed i Gladsaxe Bladet. Her kunne han forklare om sine intentioner og prøve at få folk til at forstå, at kunst skal have en chance.

Senere har ikke mindst hans gobeliner i anledningen af Dronning Margrethes 50 års fødselsdag skabt respekt for hans virke.

De mange gobeliner fortæller Danmarks historie – og på sjov vis har Bjørn Nørgård fået vævet små private historier ind i billedet.

Den store produktion rummer også den lille skulptur ”Årets Bjørn” der gives til årets idrætsudøver og årets idrætsleder i Gladsaxe hvert år.

I onsdags blev Bjørn Nørgaard hyldet for sin indsats, der i den grad har sat Gladsaxe på verdenskortet.

Han kom dermed i selskab med sangeren og komponisten Torben Lendager, tidligere borgmester Tove Smidth og instruktøren Kaspar Rostrup. I sin fars ånd havde Bjørn Nørgaard taget cyklen inde fra byen, og han kunne fortælle at bakken ved Bispebjerg stadig er meget, meget lang.