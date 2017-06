Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået aftale om et teknisk valgforbund til kommunevalget den 21. november, 2017. Valgforbundet skal sikre, at ingen borgerlige stemmer går til spilde, og at partierne opnår maksimal indflydelse ved valget.

Aftalen, der blev underskrevet tirsdag den 20. juni, åbner mulighed for at andre partier kan tilslutte sig valgforbundet senere.