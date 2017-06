Borgerne burde have fået en pjece

Jeg skrev i et tidligere indlæg, at kommunen i praksis har indført en bebyggelsesprocent på 30 uden at inddrage borgerne og før kommuneplan 17 er vedtaget. Penille Hummelmose fra Byplan og Landskab svarer, at dette ingenlunde er korrekt. Hun skriver, at procenten allerede blev hævet i forbindelse med Bygningsreglement 2008.

Anledningen til min påstand var den, at der er givet dispensationer fra lokalplanerne i nyere byggesager – hvor kravet er maksimum 25 procent – med henvisning til den nye kommuneplan 17.

Så jeg vil godt spørge Pernille Hummelmose, da hun nu i sit svar går uden om årsagen til min påstand. Er det nye i kommuneplan 17, at man fremover ønsker rent administrativt at kunne give dispensationer i forhold til lokalplanerne uden at inddrage Byrådet? For lokalplanerne er vel ikke sat ud af kraft med bygningsreglement 2008?

Under forudsætning af, at det forholder sig sådan, vil jeg også godt spørge Pernille Hummelmose, om de nyere dispensationer er givet uden, de har været forelagt Byrådet.

Jeg er glad for af hensyn til debatten, at mit tidligere indlæg er blevet besvaret, men kunne godt have ønsket mig, at kommunen havde givet borgerne en pjece i god tid, så at et så teknisk kompliceret område kunne være forklaret på en overskuelig måde.

Henrik Brøndal