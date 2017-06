Byplan og demokrati

Borgmesteren har afholdt høring af den nye byplan, møder på rådhuset og en af de længste spørgetider ved sidste byrådsmøde. Tak for inddragelse!

Forslaget om tofamilieshuse i to etager i villakvartererne har mødt massiv modstand. Nu er spørgsmålet, om flertallet i byrådet lytter.

Argumentet for forslaget er behov for at skabe mangfoldighed i villakvartererne. Det er usagligt da der findes et meget varieret udbud af villaer. Store villaer kan købes til kollektiver. Små villaer og rækkehuse kan købes, hvis man ønsker at flytte til noget mindre.

Som eksempel kan et konkret hus købes for 3.7 mio og i stedet kan der opføres et to etages tofamilieshus med en skønnet pris pr lejlighed på 4.8 mio, og en gevinst på 2.5 mio. Skaber det mangfoldighed? Nej, det er den hurtigste måde at ødelægge et villakvarter.

Forvaltningen har ikke taget stilling til beregningen, men mener kun der vil blive bygget 10 tofamilies huse om året. Tallet vil formentlig være markant større. Værre er at argumentet for hele planen er at skaffe flere skatteindtægter til at sikre velfærden. Den sikres næppe af 10 dobbelthuse om året.

Det helt centrale spørgsmål er nu, om borgmesteren vil lytte til den massive modstand eller bruge sit flertal til at tromle hen over villakvarterene. Det centrale i det kommunale selvstyre er at bringe beslutninger tæt på borgerne. Hvis ikke der vises vilje til det her, er det et alvorligt demokratisk problem. Der er ingen væsentlige offentlige interesser på spil, tværtimod.

Claus Wachmann og Kim Østrup