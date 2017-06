Dårligt sted til pensionistudflugt

Jeg har lyst til at komme med nogle betragtninger angående turen i år.

Jeg synes, at det var et dårligt sted man havde valgt. Min kritik går på, at det ikke var et ældrevenligt sted. Gulvet i stalden, hvor vi spiste, var ukurante brosten, som absolut ikke var gode at gå på for de fleste ældre med stok og andre hjælpemidler, og toiletforholdene var under al kritik.

Bænkene, som i år var med ryglæn, var hårde at sidde på i fire timer, selvom der var et tyndt tæppe til at gøre det mere behageligt.

Og ærligt talt skulle man ikke sløjfe de gaver, som man kunne vinde. En vandt en bog, som var 10 år gammel. Så hellere fem gode gaver i form af vin eller intet. Hvis vores kommune er ved at sløjfe skovturene, så er de godt hjulpet på vej med turen i år.

Er det metaltræthed? Det må kunne gøres bedre.

Venlig hilsen



Birthe Callesen

Søborg