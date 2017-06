Dame udsat for tricktyveri mm.

Onsdag 14. juni omkring kl. 12.45 blev en 80-årig dame udsat for tricktyveri foran sit hjem på Carl Møllers Allé i Søborg.

Damen havde netop været henne at hæve penge ved en hæveautomat på Søborg Hovedgade, da hun foran sit hjem blev kontaktet af en mand, som spurgte hende om vej.

Manden fik afledt damen, som et kort øjeblik vendte sig væk fra sin rollator, hvormed hun lagde mærke til en kvinde der stod tæt op ad hende.

Både manden og kvinden forlod kort tid efter stedet, hvorefter damen blev opmærksom på, at hun ikke længere havde sin pung i sin taske, som lå i rollatoren.

Da damen ringede til banken for at spærre sit dankort, blev hun oplyst om, at der var hævet et betydeligt beløb.

Villaindbrud på Bagsværdvej

Torsdag 15. juni mellem kl. 11-15 brød en eller flere ukendte gerningsmænd ind i en villa på Bagsværdvej.

Gerningsmændene havde knust et vindue til husets kælder, hvorefter de havde gennemrodet flere af husets værelser og bl.a. havde stjålet et kamera,

smykker og flere computere, inden de forlod huset via husets terrassedør.

Mand udsat for tricktyveri i Søborg

Søndag den 18. juni kl. 10.35 blev en 85-årig mand udsat for tricktyveri på Søborg Hovedgade.

Manden var ude at gå en tur, da en personbil kørte op på siden ad ham, hvori der sad to mænd og to kvinder.

Manden på passagersædet spurgte den 85-årige mand, om han kunne forklare dem vejen til Herlev Hospital, hvorefter manden i bilen gav ham en ring som tak for hjælpen.

En af kvinderne fra bilen stod pludselig ud og forsøgte at give manden en halskæde på, hvilket han forsøgte at afvise. Kvinden gav manden et kys på kinden, inden hun steg ind i bilen igen.

Da bilen var kørt fra stedet, gik det op for manden, at han manglede sin egen guldhalskæde.