De har fundet nichen

Hvis man er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt – og har den rigtige ide – så kan det komme til at gå rigtig godt.

It-firmaet Sciformatics på Vandtårnsvej 62 har ikke mange måneder på bagen, men indtil videre tyder alt på, at man har ramt rigtigt.

Og det er ikke bare stifterne af Sciformatics, der har tiltro til firmaet.

-Indtil videre går det rigtig fint. Vi leverer software til laboratorieforskning. Vi har for nyligt modtaget en lille halv mio. i fondsmidler fra Innovationsfondens InnoBooster, der primært skal bruges til at ansætte nye medarbejdere til udvikling af systemet. Den første medarbejder begyndte for nogle uger siden, og vi forventer at ansætte yderligere nogle stykker i løbet af efteråret, fortæller Pernille Nyvang Jørgensen, der er en af de to stiftere af firmaet.

Den anden er Thomas P. Boesen, han står for det it- tekniske.

Hun står for det mere forretningsmæssige med opbygningen af organisationen og kontakten til kunderne – og hun keder sig bestemt ikke. Stille og roligt kommer kunderne til.

Der er fuld fart på. En stor væg bruges som opslagstavle, og den er klistret godt til med post-it lapper i forskellige farver. Mange opgaver skal løses.

Sciformatics har fundet den niche, hvor man kan hjælpe især pharma- og biotechindustrien.

-Når man via diverse undersøgelser har fremskaffet en bunke data, så har fremgangsmåden været at man manuelt har tastet dem ind I excel-ark. Det kunne man i gamle dage for ikke så mange år siden, men nu får man måske 2.000 resultater på en dag, og det er her vi kommer på banen, siger Pernille Nyvang Jørgensen.

-Mange af vore kunder ligger i Københavnsområdet, så det er praktisk at holde til i Gladsaxe. Men vi drømmer stort, så vi kan sagtens se os selv ekspandere langt ud over landets grænser, siger Pernille Nyvang Jørgensen, der allerede overvejer at finde større lokaler i kontorbygningen.