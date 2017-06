De vinder det hele

I sidste uge deltog 31 hiphop dansere fra ALDANS i de europæiske mesterskaber i hip hop i Walbrzych, Polen.

Danmark fik guldmedaljer i to klasser – begge til AL-dansere.

Emilie Lasnier (13) og Theo Bo Kofoed (15) dansede i kategorien Hip Hop duo U16. Blandt 94 duoer på startlisten, som kommer fra 12 forskellige nationer, kom det danske par hele vejen til finalen og vandt suverænt guld efter en fantastisk præstation, hvor de bl. andre slog de regerende verdensmestre. De 2 dygtige guldvindere træner mange timer om ugen hos ALDANS, og har danset hip hop igennem mange år for at opnå deres nuværende niveau. Efter at de blot har danset sammen i fem måneder, har de også vundet guld ved sjællandsmesterskaberne, Nordic Open, Danmarks- mesterskab, og nu Europamesterskaberne.

Det er en fantastisk præstation og næste store udfordring for parret bliver VM som afholdes i Brøndby -Hallen til oktober.